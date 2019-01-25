NBA All-Star'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

2019 NBA All-Star karşılaşmasının ilk 5'leri belli olurken, Batı Konferansı'nın kaptanlığını LeBron James, Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise Giannis Antetokounmpo yapacak.

Bu yıl 68. kez düzenlenecek ve ABD'nin Charlotte şehrinde bulunan Spectrum Center'ın ev sahipliğinde yapılacak 2019 NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferanslarının ilk 5'leri ve takım kaptanları belli oldu. NBA'de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise Milwaukee Bucks'tan Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo yapacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'inde LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George (Oklahoma City Thunder) yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) seçildi.