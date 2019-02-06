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NBA All-Star'da yarışmalara katılacaklar belli oldu

Bu yıl 68.

kez düzenlenecek NBA All-Star etkinliklerinde smaç, üçlük ve yetenek yarışmalarında yer alacak basketbolcular belli oldu.


ABD'nin Charlotte şehrinde Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16 ile 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek NBA All-Star'da smaç, üçlük ve yetenek yarışmasında yarışacak basketbolcular belli oldu. NBA'in resmi internet sitesinden duyurulan listeye göre smaç yarışmasında, Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder) ve Dennis Smith Jr. (New York Knicks) yer alacak.



Üçlük yarışmasında eski şampiyonlar da yer alıyor


Üçlük yarışmasında ise eski şampiyonlar Dirk Nowitzki (2006), Stephen Curry (2015) ve Devin Booker (2018) da bu sene tekrar şampiyon olmak için mücadele edecek. Üçlük etkinliğinde yarışacak isimler ise şöyle:


Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets)



Doncic yetenek yarışmada


Yetenek yarışmasında ise bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Sloven genç yıldız Luka Doncic de şansını deneyecek. Etkinliğe Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Joki (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) katılacak.

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