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NBA finalinde Miami devam dedi

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers’ı 111-108’lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2’ye getirdi.

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.


NBA final serisinde heyecan beşinci maç ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Miami parkeden 111-108'lik skorla galip ayrılarak, ikinci galibiyetini aldı ve seride durum 3-2 oldu.


Miami'de Jimmy Butler 47 dakika parkede kaldı 35 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle mücadele ederek triple double yaptı. Takımda ayrıda Duncan Robinson 26 sayı, 5 ribaund ve Kendrick Nunn 14 sayı 4 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.


Lakers'ta ise LeBron James 40 ribaund, 13 ribaund, 7 asist ve Anthony Davis 28 sayı, 12 ribaund oynadı.


Final serisinin altıncı maçı 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'da oynanacak.

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