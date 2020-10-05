NBA finalinde Miami seriyi 2-1'e getirdi

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 115-104'lük skorla mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

NBA final serisinde heyecan üçüncü karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Miami parkeden 115-104 galip ayrılarak seriyi 2-1'e taşıdı. Miami'de sakatlıkları bulunan Goran Dragic ve Bam Adebayo oynamazken, Jimmy Butler 40 sayı, 13 asist ve 11 asitle triple double yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımda ayrıca Kelly Olynyk 17 sayı, 7 ribaund ve Tyler Herro 17 sayı, 3 ribaund ile katkıda bulundu.

Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 10 ribaund, 8 asist, Kyle Kuzma ve Markieff Morris de 19'ar sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin dördüncü maçı 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.