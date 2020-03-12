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NBA maçları süresiz olarak iptal

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz forması giyen bir oyuncunun Koronavirüs’e yakalanmasının ardından süresiz olarak iptal edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz forması giyen bir oyuncunun Koronavirüs'e yakalanmasının ardından süresiz olarak iptal edildi.


NBA'de Utah Jazz forması giyen bir basketbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından NBA'den yazılı bir açıklama yapılarak tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi. NBA'in açıklamasında oyuncu ismine yer verilmezken, bildirim Utah Jazz ile Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maça kısa bir süre kala geldi. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun o sırada sahada olmadığı vurgulandı.


Söz konusu ismin Fransız yıldız Rudy Gobert olduğu belirtiliyor.

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