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NBA'de Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns’a 124-109 mağlup oldu.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'a 124-109 mağlup oldu. Şengün, karşılaşmada 16 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.


NBA'de heyecan dün gece oynanan 8 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'a 124-109 mağlup oldu. Şengün, Phoenix Suns karşısında 29 dakika sahada kalırken, müsabakayı 16 sayı, 9 ribaunt, 2 asistle tamamladı.



Cedi'den 3 sayı


Cleveland Cavaliers da New York Knicks'i 121-108 mağlup etti. Cleveland'da Cedi, 15 dakika sahada kalırken, karşılaşmayı 3 sayı ile tamamladı.



Lakers'dan sezonun ilk galiyeti


Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı konuk etti. Müsabaka 121-110 Lakers üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet alamayan Lakers, böyle bu sezon ilk kez kazanmış oldu. LeBron James'in 26 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ile yıldızlaştığı mücadelede Russell Westbrook ise 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist katkısında bulundu.



Son şampiyon Golden State, Detroit Pistons'a mağlup


Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Golden State deplasmanda Detroit Pistons'a 128-114 kaybetti. Geçen sezon NBA finallerinde En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazanan Steven Curry, 35 dakikada 32 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ile en skorer isim oldu ancak mağlubiyeti önleyemedi.


NBA'de günün sonuçları şöyle:


Boston Celtics 112 - Washington Wizards 94


Cleveland Cavaliers 121 - New York Knicks 108


Detroit Pistons 128 - Golden State Warriors 114


San Antonio Spurs 107 - Minnesota Timberwolves 98


Dallas Mavericks 114 - Orlando Magic 105


Phoenix Suns 124 - Houston Rockets 109


Los Angeles Lakers 121 - Denver Nuggets 110

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