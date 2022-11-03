NBA'nın renkli ve eğlenceli dünyası Ataşehir'e taşındı

NBA'in yaşam tarzı, kültürü ve tarihini gözler önüne seren “The NBA Exhibition” isimli sergi, Avrupa'nın önemli şehirlerini kapsayacak turuna başlamadan önce ilk kez İstanbul Ataşehir'de kapılarını açtı. NBA yıldızları tarafından imzalanmış formalar, resimler, basketbol toplarının bulunduğu sergide aynı zamanda katılımcılar, NBA Şampiyonluk Kupası ile fotoğraf çektirme fırsatı da yakalayabiliyor.

Dünyanın önde gelen spor liglerinden olan NBA'e özel hazırlanan “The NBA Exhibition” isimli sergi Ataşehir'de açıldı. 3 Kasım - 31 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergiye ilk günden yoğun ilgi gösterildi.

NBA temalı aktiviteler, interaktif deneyim alanları, efsane NBA sporcularının imzalı formaları gibi NBA dünyasını içinde barındıran organizasyon; 3 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa Ataşehir'de misafirleri ağırlayacak.

Larry O'Brien, NBA Şampiyonluk Kupası özel sergi için Ataşehir'de

Ataşehir Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde yer alan ve NBA temalı aktivitelerin yanında interaktif deneyimler sunan serginin çok sayıda NBA severi ağırlaması bekleniyor. ‘The NBA Exhibition', ziyaretçilere 20 farklı bölümde artırılmış ve sanal gerçeklik tecrübelerinden, NBA temalı basketbol aktivitelerine, Şampiyonluk Kupası ile fotoğraf çekme fırsatından, NBA'in en yeni ve dinamik uygulamalarını tanımaya kadar birbirinden renkli içerikler sunuyor.

50 parçalık özel koleksiyon

“The NBA Exhibition”, aynı zamanda geçmişin ve günümüzün NBA oyuncularına ait, özel olarak seçilmiş 50 parçalık orijinal imzalı objeleri meraklısı ile buluşturuyor. Ziyaretçiler, alanda, NBA'i tecrübe ettikleri bir ortama adım atarak, NBA normlarına uygun olarak yeteneklerini test etme imkanı bulurken, etkileşimli aktivitelerle NBA heyecanına ortak olacaklar.

“NBA gerçekten global bir oluşum”

Toplantıda konuyla ilgili görüşlerini ileten NBA Avrupa ve Orta Doğu Kıdemli Direktörü David Watts, “NBA gerçekten global bir

oluşum. Şu andaki mevcut tüm varlığıyla birlikte globalliğini gösteriyor. Taraftarlarımıza baktığımızda dünyanın dört bir yanından taraftarlarımız olduğunu görüyorsunuz. Özellikle son derece tutkulu NBA'ın Türk taraftarlarını da içerisine dahil etmek lazım” dedi