Necip Fazıl Kısakürek hatıralarıyla anıldı

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Necip Fazıl Kısakürek'i düzenlediği programla andı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Necip Fazıl'ın anılarını Maltepe'de yaşayan oğlu Osman Kısakürek ile konuştu. “Necip Fazıl Kısakürek'in Penceresinden Memleket Hatıraları” isimli yayın, Ali Kılıç'ın YouTube kanalından ve instagram hesabından canlı yayımlandı. Kılıç, korona virüs başladığından beri Maltepeli vatandaşlara bir söz verdiklerini anımsatarak “Siz evde kalın biz hizmeti ayağınıza getireceğiz diye söz verdik. Sanatı, kültürü ve spor aktivitelerimizi sizlere getirmeye çalışıyoruz. Birbirimizi anlamaya, ortak noktalarda buluşmaya ihtiyaç var. Bir araya gelebiliyor, güzellikler üzerinde sohbet edebiliyoruz. Bu sohbet programı ile gelin ayrıştırmayalım, bu toplumu kutuplaştırmayalım diyoruz. Ortak noktalarda Cumhuriyet bayrağı altında kol kola birlikte yaşayabileceğimizin örneklerini atalarımız nasıl sergilediyse biz de, bizden sonraki kuşaklara bu bayrağı devretmek üzere kol kola yürümeye devam edelim” şeklinde konuştu.

Programa Kısakürek'in şiirlerinden birini okuyarak başlayan Kılıç, Osman Kısakürek ile usta yazarın yaşamı, bilinmeyen yönleri ve Türkiye'nin yakın edebi, siyasi tarihine bir yolculuğa çıktı.

Nazım Hikmet'le Necip Fazıl'ın anılarını paylaştı

Babasının ilk şiir dergilerini çıkardığı dönemi anlatan Kısakürek, Türk şiirinin dev çınarlarından Nâzım Hikmet'le anılarını paylaştı. Kısakürek, “Ne kadar zıt kutup da olursa olsunlar birbirleriyle daima iç içe ve saygı içindeydiler. Nâzım hapishanedeyken babam ziyaretine giderdi” diye konuştu.

Babasının Nâzım Hikmet'i ziyaretinde usta şairin suratını asık gördüğünü ifade eden Osman Kısakürek, “Babam Nâzım'a, 'bu halin ne, seni hangi mahkumiyet bu kadar soldurabildi' diye soruyor. Nâzım Hikmet, 'dostlarım ziyarete gelmiyor, esas mecmuamı çıkaramıyorum' diyor. Babam müsveddelerini alıyor. Matbaaya gidiyor. Matbaada kendi baskısı var. 'Onları çıkar bunu diz' diyor. Tashihini yapıyor. Baskısını yaptırıyor. Gazete bayisine getirtip dağıtıyor. O dönem bir mecmua çıktığında satılanın dörtte biri geri gelirdi. Babam 'hepsini peşin ver' diyor. 'Satamazsak' diye soran bayiye 'bana keseceklerinden geri alırsın' diyor. Alıyor Nâzım Hikmet'e getiriyor. Bu iki zıt kutup olarak şu an bu kadar yakın olan kim var diye soruyorum. Nasıl bir anlayış ki bozuldu ve bugüne geldik” diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın yazılma dönemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Osman Kısakürek, “Milli marşın yazılma dönemi var. Yarışma düzenleniyor. Babam Büyük Doğu Marşı'nı yazıyor ve yarışmada birinci oluyor. Hükümet başkanı ödül veriyor. Ödülü babam reddettiği için hükümete hakaret olarak algılanıyor. Yarışma iptal ediliyor. Sonra bugünkü marş yazılıyor” dedi.

Üstadın 30 yıl boyunca yayımladığı Büyük Doğu dergisine değinen Osman Kısakürek, şiirlerinin babasının bütün eserlerinin bir özeti olduğuna vurgu yaptı.

Kısakürek, Necip Fazıl'ın tarih, tasavvuf, edebiyat, tiyatro, senaryo yazan çok yönlü edebi yönü bulunan bir yazar olduğuna dikkat çekti. Babasının Türkçe'yi çok iyi kullanan bir yazar olduğuna vurgu yapan Osman Kısakürek, “Almanya'da yapılan araştırmada en çok kelime kullanan yazar Goethe'nin 20 bin ile 30 bin arasında kelime kullandığı ortaya çıktı. Vakıf olarak sözlük çalışması yapıyoruz. Üstadın 4 milyondan fazla kelime kullandığını gördük. Mesela masa 15 kez kullanmış. Böyle toplam 4 milyon, 200 bine düşürdük. Çalışma devam ediyor. Kökleri aynı olan kelimeler yanında kökleri aynı olup başka anlamda kullanılan kelimeleri olmuş. Hürriyet gazetesi yazarlarından biri 'Necip Fazıl okumadan Türkçe'yi biliyorum demeyin' demişti” şeklinde konuştu.

Vakıf çalışmalarından bahseden Osman Kısakürek Başkan Kılıç'a, Necip Fazıl Kısakürek'in “Ulu Hakan” isimli kitabını hediye etti.