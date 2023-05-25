Necip Fazıl Kısakürek "Necip Fazıl ve Ayasofya” paneliyle anıldı

yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde düzenlenen “Necip Fazıl ve Ayasofya” isimli açık oturumla anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan şair, yazar ve düşünür üstat Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında "Necip Fazıl ve Ayasofya” isimli açık oturumla anıldı. Açık oturumun ardından İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümüne özel “Fetih ve Ayasofya” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde düzenlenen programa öğrenciler ve edebiyatçılar katıldı.

“Necip Fazıl bunu başlatmıştır”

Necip Fazıl'ın bir dönem başlattığını söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, “Düşünce hayatımızda, siyaset hayatımızda Ayasofya'nın anlamı, Ayasofya'nın tarih ve bugün anlamındaki değeri, bir şuur olarak neler kattığı konuları en iyi işleyen, bu şiir ve imgeyi sürekli diri tutan isim Necip Fazıl'dır. Necip Fazıl bunu başlatmıştır. Ondan sonra bu Ayasofya hassasiyetini devam ettiren başka isimler de gelmiştir” dedi.

“Çok verimli bir panel olduğunu söyleyebilirim”

Panelin verimli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, “Onun Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yeniden hatırlanan Ayasofya hitabesi konferansı bugünün gençlerinin hatıralarındadır, hafızalarındadır. Bu panelin Ayasofya'nın minarelerinin gölgesinde gerçekleştirilmiş olmasını ben manidar buldum. Çok verimli bir panel olduğunu söyleyebilirim. Konuşmacıların her biri üstadın başka bir yönünü anlattı. Gerek şair Necip Fazıl'ı, gerek Ayasofya endişesi taşıyan, Ayasofya'yı kendisine misyon edinmiş Necip Fazıl, gerekse dava adamı Necip Fazıl boyutlarıyla 40. vefatı devriyesinde anmış olduk” şeklinde konuştu.