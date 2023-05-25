Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. Yılında etkinliklerle anıldı

Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden ve fikir önderlerinden biri olan "Sultanü'ş Şuara" Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında çeşitli etkinliklerle andı.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Vefatının 40. Yılında Sultanü'ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek “ programı Necip Fazıl Kısakürek'in farklı dönemlerde yayınladığı Büyük Doğu Dergisi'nin kapakları ve iç yazılarının yer aldığı 25 eserden oluşan “Büyük Doğu” sergisi ile başladı.

Esenler Belediyesi, eserleri ve sözleriyle Türk edebiyatında derin izler bırakan üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. “Vefatının 40. Yılında Sultanü'ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek” programı çerçevesinde “Bir Gençlik” adlı panel düzenlendi. Ercan Yılmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele Yağız Gönüler, Meryem Kılıç ve Serhat Demirel konuşmacı olarak katıldı. Panelin ardından Esenler'de bulunan liselerde eğitim gören gençlerin katıldığı “Liseler Arası Necip Fazıl Kısakürek Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Necip Fazıl Kısakürek'in farklı dönemlerde yayınladığı Büyük Doğu Dergisi'nin kapakları ve iç yazılarının yer aldığı 25 eserden oluşan “Büyük Doğu” sergisi ise anma etkinlikleri çerçevesinde meraklıların ilgisine sunuldu.