Necla teyzenin imdadına Başkan Akgün yetişti

Hasan Akgün, maddi durumu iyi olmayan bir vatandaşın daha yardımına koştu.

Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde torunu ile birlikte yaşayan ve maddi zorluklar çeken Necla Kargı'ya Büyükçekmece Belediyesi sahip çıktı.

Bütün ihtiyaçları karşılandı

Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Necla Kargı'nın evine iki çekyat, ev tekstili, giyim, kömür ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerini götürerek yaşlı kadına teslim etti. Ayrıca Necla Kargı'ya maddi yardımda da bulunuldu. Daha önce yardım talebinde bulunduğu her yerden eli boş döndüğünü belirten Necla Kargı, “Soğuk kış günlerinde torunum ile birlikte çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyorduk. Bize bu zor zamanımızda yardım eli uzatan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Mutlu bir yaşam sürdürmesi bizim önceliğimizdir”

İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak maddi sıkıntı çeken ailelerimizi tespit ederek gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz. Necla teyzemizin zor şartlar altında yaşadığını öğrenince Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen evine giderek ihtiyaçlarını belirledi. Aynı gün içinde de kendilerine ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri teslim ettik. Bundan sonra Necla teyzemiz rutin olarak ziyaret edilecek ve her türlü ihtiyacı tarafımızdan karşılanacaktır. İnsanlarımızın mutlu bir yaşam sürdürmesi bizim önceliğimizdir” dedi.