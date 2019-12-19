İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nedim Gürsel MSKM'de okurlarıyla buluşacak

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kültür sanat etkinlikleri yılın son ayında da yine edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor.


Bu kapsamda 21 Aralık Cumartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Edebiyatta 50 yılı deviren, kitapları 25 ülkede yayımlanmış Türk edebiyatının duayenlerinden Nedim Gürsel ile hayatına, kitaplarına ve edebiyata dair bir söyleşi programı gerçekleştirilecek.


Nedim Gürsel'e Doğan Kitap'tan kitapları yayımlanmış, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gülşah Elikbank eşlik edecek.


Nedim Gürsel'in “Mehdi'yi Beklerken” isimli son kitabının da konuşulacağı söyleşi programına tüm basınımız davetlidir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.