Nef Stadyumu derbiye hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Nef Stadyumu'nda zemin kardan temizlendi ve derbiye hazır hale getirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabakada Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışına rağmen zeminin gayet iyi durumda olduğu görüldü. Sarı-kırmızlı görevlilerin, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren zeminin temizlik ve bakım işlemlerini aksatmayarak karşılaşmaya hazır duruma getirdikleri öğrenildi.