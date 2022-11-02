Nef Stadyumu'nda 13. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı.
Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda bugüne kadar konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 12 müsabakada 8 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 19 gole karşılık, Kartal 9 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
6.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
8.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
5.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
8.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1