İhlas Haber Ajansı

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Nef Stadyumu'nda depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor

Galatasaray’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu’nda devam ediyor.

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.


Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'nda devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok gönüllünün yanı sıra Galatasaray'ın Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, futbolcu Emre Taşdemir, ve Pendikspor'da kiralık oynayan Oğulcan Çağlayan da katıldı.

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