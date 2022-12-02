Nefes kesen grupta Japonya ve İspanya son 16'da

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası E grubunda son müsabakalar nefes kesti. Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek İspanya ile ile birlikte gruptan çıkarken, Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup aşamalarında son müsabakalar oynanırken E grubunda oynanan son karşılaşmalar da nefes kesti. Gruptan lider çıkan Japonya, İspanya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan Japonlar, ikinci yarı İspanya'ya 2-1 üstünlük sağladı. Müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılan Japonya Milli Takımı, puanını 6'ya yükseltip grubunu lider olarak tamamlayarak son 16 takım arasına yükseldi. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan ve Almanya ile birlikte 4 puana sahip olan İspanya, averaj ile son 16 biletini alan ikinci ekip oldu.

Almanya turnuvaya veda etti

E grubunda turnuvanın favorilerinden Almanya, grup aşamasından ileriye gidemedi. İlk maçında Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya, İspanya ile de 1-1 berabere kaldı. Son maça 1 puan ile çıkan Almanlar, Kosta Rika'yı son maçta 4-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. İspanya ile aynı puana sahip Almanya, averaj farkından dolayı turnuvadan elendi.