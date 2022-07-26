Neova Kampüs Programı ilk mezunlarını verdi

Neova Katılım Sigorta'nın sigortacılık alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik uzun dönemli staj programı Neova Kampüs, ilk mezunlarını verdi.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Neova Katılım Sigorta'nın sigortacılık alanında kariyer yapmak isteyen ve katılım sigortacılığına ilgi duyan üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik uzun dönemli staj programı Neova Kampüs, geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını verdi.

Staj programı kapsamında; farklı departmanlarda görev alan 10'u 3'üncü sınıf, 17'si 4'üncü sınıf olan toplam 27 öğrenci, programın tamamlanmasının ardından mezuniyet sevinci yaşadılar. Neova Kampüslerin haftada en az 1, en fazla 3 gün çalıştıkları bu süreçteki performans ve okul başarılarına bağlı olarak değerlendirmeler ve talepler doğrultusunda kurum içerisinde istihdam edilme süreci devam ediyor.

Staj programı ile ilgili sigortacılığa ilgi duyan öğrencilerin geleceğe hazırlandıklarını vurgulayan Neova Katılım Sigorta Strateji Direktörü Metin Yücel, “Şirket olarak sigortacılık sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ederken, aynı zamanda bu sektöre ilgi duyan, kariyer yapmak isteyen öğrencilerin gelişimlerini destekleyerek sektörümüze ve topluma ortak bir fayda sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz staj programımız ne mutlu ki, ilk mezunlarını verdi. Programı başarı ile tamamlayan 27 öğrencimizi işe alım süreçlerimizde öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Şu an için programı başarı ile tamamlayan 11 Neova Kampüs mezunu farklı departmanlarda istihdam edildi. Şirket olarak, sektörümüzde nitelikli çalışan ihtiyacına ve gençlerin istihdamına yönelik projelerimize önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edeceğiz. Programa başvurular, kariyer.net üzerinden alınmaktadır. Program kapsamında bir sonraki dönemde 40'ın üzerinde öğrenciyi istihdam etmeyi planlamaktayız'' şeklinde konuştu.

Staj programı ile teorik eğitimleri tecrübeye dönüştürüyorlar

Verilen bilgiye göre programa katılan öğrenciler, İstanbul'daki Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri'nin yanı sıra, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon'da yer alan Bölge Müdürlükleri'nde görev ve eğitim alabiliyor. Bu eğitim ve görevlerde sektör profesyonellerinin deneyimlerine ortak olma fırsatı yakalarken, üniversitede aldıkları teorik eğitimleri tecrübeye dönüştürebiliyorlar. Program sayesinde, öğrenciler henüz iş hayatına adım atmadan, iş dünyasındaki değişimlere ve gelişmelere hızla uyum sağlayabilme becerisi kazanıyor.

Staj programında bir sonraki dönem temmuz ayında başlayacak

Staj programına not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan, üniversite 3'üncü veya 4'üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. 2022-2023 dönemi için başvuruların kariyer.net üzerinden alındığı staj programı; satış, sigortacılık ve IT departmanlarında görev alan 40'ın üzerinde Neova Kampüslü ile temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023 itibarıyla 2'nci Dönem mezunlarını verecek.