Neredeyse herkes yeni çıkan teknolojileri denemek istiyor

Kullanıcıların kaygılarına rağmen hayatına değer katan dijital yenliklere açık olduğunu gösteren araştırmaya göre, Türkiye'de yeni çıkan teknolojileri denemek isteyenlerin oranı yüzde 94 oldu.

GelecekHane'nin 522 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirdiği Türkiye Dijitalleşme Algısı araştırması önemli sonuçlar verdi. Türkiye'de kullanıcıların yeni teknolojileri deneyimleme noktasında oldukça açık olduğunu ortaya çıkaran bu çalışmaya göre; yeni çıkan teknolojilerin kullanım nedenleri arasında ise hayatı kolaylaştırma (yüzde 88), zaman kazandırma (yüzde 67) öne çıkıyor. Araştırma sonuçları her ne kadar dijitalleşme ile ilgili kaygılar olsa da alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yeniliklere açık bir toplum yapısının hakim olduğunu gösteriyor.

GelecekHane'nin kıdemli danışmanlarından Ömer Yüksek, "Dijitalleşme ile ilgili kaygıları yatıştıran ve kullanım kolaylığını yükselten şirketler kullanıcının güvenini kazanacak, gönlünde taht kuracak. Bu uygulamaların hızlıca yaygınlaşacağını ve bunları kullanan şirketlerin rekabette öne çıkacağını bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

İnternet bankacılığının hayatı kolaylaştıran ve önemli oranda zaman kazandıran en yaygın örneklerden biri olduğunu belirten GelecekHane analistlerinden Zeynep Atalay, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile iletişim, alışveriş, eğitim, bilgi edinme ve kitap okuma gibi hayatın temel faaliyetlerinde dijitalleşmenin Türk halkı tarafından benimsendiğini ifade etti.

Atalay sözlerine şöyle tamamladı: "BTK verilerine göre Türkiye'nin mobil penetrasyonu yüzde 112 seviyesinde ve internet erişimi büyük oranda mobil cihazlara kayıyor. Halkımız sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Bu durum Türk halkının akıllı telefonları aktif bir şekilde kullandığını ve yanından pek ayırmadığını gösteriyor. İnsanlarımız alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yenliklere açık bir toplum yapısı sergiliyor".