Neriman Yılmaz'ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Kendisini 4 yıl önce terk eden kocası E.Y. ile boşanarak davayı kazanan Neriman Yılmaz, “Ben dün Esra Erol sayesinde yeniden doğdum” diyerek teşekkür etti.

Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikâyeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Bir yıl önce programa katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından 4 yıldır ihanete uğradığını ve terk edildiğini iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. Kanser hastası çaresiz kadın Neriman Yılmaz, eşinin E.K. ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamadığını ifade etmişti. Eşi E.Y.'nin kendisi ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum ettiğini savunan Neriman Yılmaz'ın derdi Esra Erol sayesinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla çözüldü.

Neriman Yılmaz'ın bir yıldır sürdürdüğü mücadelede sona gelindi. Davayı Yılmaz'ın avukatı olarak Ahmet Faruk Kuran takip etti. Neriman Yılmaz ile kendisini 4 yıl önce terk eden kocası E.Y., Kastamonu Aile Mahkemesinde dün görülen duruşmada boşandı. Kastamonu Aile Mahkemesi'nin kararı sonrası velayet ise anne Neriman Yılmaz'a verildi. Yılmaz “Ben dün Esra Erol sayesinde yeniden doğdum” diyerek teşekkür etti.