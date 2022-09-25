Neşet Ertaş vefatının 10. yılında Sultanbeyli'de anıldı

Sultanbeyli Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yıl dönümünde düzenlenen programla andı.

Türküleriyle tüm gönüllere seslenen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının sene-i devriyesinde Sultanbeyli'de anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki “Gönülden Gönüle Neşet Ertaş” adlı anma programında Orhan Hakalmaz, halk ozanının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Neşet Ertaş'ın görüntülerinin bulunduğu bir sergi de açılırken, program yoğun katılımla gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, halk ozanı Neşet Ertaş'ın ülkemizin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, “Neşet Ertaş gibi nice değerli isim coğrafyamızın önemli kültür hazineleridir. Bu kıymetli hazinenin mirasçıları olarak değerlerimizi muhafaza ediyor ve evlatlarımıza güçlü bir şekilde aktarmayı görev addediyoruz. Bozkırın Tezenesi olarak bilinen kıymetli halk ozanımız Neşet Ertaş'ın vefatının 10. sene-i devriyesi dolayısıyla bu programı düzenledik. Ozanımızın eserleri kıymetli sanatçımız Orhan Hakalmaz ile yine gönüllerimize dokundu. Sanatçımız Orhan Hakalmaz'a ve programımıza ilgi gösteren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Programa katılan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada türkülerin kültürümüzdeki yerine değinerek, kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki öneme dikkat çekti.