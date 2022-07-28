Nesine.com, Beşiktaş'a sponsor oldu

com, siyah-beyazlı ekibin futbol A takımı şort sponsorluğu için 2 yıllığına anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Türk futboluna ve özellikle Beşiktaş'a destek veren sponsorlara teşekkür ediyoruz. Onlara da bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Nesine.com, Beşiktaş Futbol A Takımı'nın şort sponsoru oldu. 2 yıllık yapılan anlaşmanın basın toplantısı ise Vodafone Park'ta gerçekleşti. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah katıldı. Nesine.com, Beşiktaş'a garanti ücret 12 milyon 500 TL+KDV ödeyecek. Ayrıca düzenlenecek olan eşya piyangosuyla bu rakamın 18 milyon TL'ye kadar çıkması planlanıyor.

“Her sponsora çok teşekkür ederiz”

Sponsor firmalara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Türk futboluna ve özellikle Beşiktaş'a destek veren sponsorlara teşekkür ediyoruz. Onlara da bol kazançlar diliyoruz. Çünkü o gelir ne kadar artarsa, biz de daha fazla pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Onlar için de sponsor oldukları takımların şampiyon olması, maç kazanması, kupa kazanması çok önemlidir. Umarım biz de sponsorlarımıza bu sene böyle bir destek vereceğiz. Nesine'ye bu nedenle de çok teşekkür ediyorum. Her yönetim kurulu üyesi arkadaşımız bir sponsorun elinden tutup getiriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özellikle son dönemde dijital platformların sponsorluklara ağırlık vermesiyle ilgili de konuşan Çebi, “Dijital çok önemli. Yeni neslin ilgi alanı bizden farklı. Babaları da paraları onlara verdiği için, ceplerindekileri alabilmenin tek yolu kaldı. Geçmişte yapmamaktan dolayı eleştirildiğim bir token durumu var. Beşiktaşlının zarar görmediği şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Para nerdeyse biz orya koşuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Transferde temkinli davranıyoruz”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in; ‘Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız' söylemleri hakkında ise Başkan Çebi, “Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor diye bir laf vardır. Dursun Özbek'e katılıyorum ama burnunuzu oynatınca bunların olmayacağını da bilmeniz lazım. Ben hiç taraftara yalan söylemedim. Bu iş el birliğiyle olur. Yapılması lazım. Bankaların verdiği destekler için de her zaman teşekkür ettik. Zor günlerde o şekilde ayakta kaldık ama daha fazla yük olmamamız lazım. Hedef doğru ama yol kısa değil” dedi.

Kombine kartlar konusuna değinen Ahmet Nur Çebi, “Taraftarımıza teşekkür ediyorum, beklediğimizin çok üzerinde ve kısa zamanda arz ettiğimiz kombineler bitti. Dün gece son günüydü ve tamamı bitti. Ancak gelen taleplere cevap verip vermeyeceğimizi de değerlendireceğiz ve kombine alamayan taraftarlarımızın talebine karşılık verebiliriz. Cumartesi günü çok güzel bir hazırlık maçımız var. Yeni transferlerin, Beşiktaş taraftarını görmesi adına kedilerine tribüne davet ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Transferin hemen hemen sonuna geldik. Sportif direktörümüz ve hocamızın erken gelmesiyle transferde çok yol aldık, dersimize iyi çalıştık. Hazırlık döneminde görülen tablo üzerine belki 1 ya da 2 transfer gerekecek. Cumartesi günkü hazırlık maçından sonra nerede ne eksik olduğuna bakacağız. Genç çocuklarımızın hakkının yenmemesi için transferde temkinli davranıyoruz. Her transfer tutmayabiliyor ama her genç oyuncu bu takımın bir parçası oluyor” şeklinde konuştu.

“Rıdvan'ın gitmesini hiç istemedim”

Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile alakalı sorulan bir soruya Çebi, “Serdar Saatçı genç bir çocuğumuz. Altyapıya çok önem veren birisiyim. Çocuklarımızın hataları olduğu zaman kendileriyle konuşmamız gerekiyor, bazen anlatamıyoruz ve başka aksiyon almamız gerekiyor. Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm. Altyapıdan gelenlerin, abilerine, hocalarına, taraftarına, yöneticilerine saygılı olmalı” diye cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, İskoç ekibi Rangers'a transferi için de şunları söyledi: “Bir futbolcunun değerini bulup bulmadığı sorusu, kendisine yapılan tekliflerle ölçülür. 6 milyon Euro'dan fazla veren yoksa, değeri 6 milyon Euro'dur. Futbolcunun değeri, kendisine en yüksek verilen rakamdır. Siz kendi kafanızdakileri yazarak hayallerle yaşayamazsınız. Gönlümde Rıdvan değerini bulmadı. Gitmesini istemezdim. Verilen bedele hiçbir zaman bakmadım. Bizimle yol devam etmesini istememe rağmen, kendisi ‘Gitmek istiyorum başkanım, hayallerim var' dedi. Kendisine kıyamadım ve dolayısıyla Rıdvan'a istemeden de olsa yolunu açtık. Allah yolunu açık etsin, bizden bu kadar. İsteklerini kırmadık, hayallerinin önünü açtık.”

Halit Gülbakanoğlu: “Spordan kazandığımızı spora aktarıyoruz”

120. yılını kutlayacak olan Beşiktaş'ın sponsoru olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getiren Nesine.com CEO'su Halit Güllbaknoğlu, “Bu yıl 120. yılını kutlayacak olan Beşiktaş'ın sponsoru olmak bizi gururlandırıyor. Biz birbirine uzak firmalar değiliz. Geçmişte resmi sponsorluklarımız olmuştu. Ama bu kez Beşiktaş'ın formasında olmak bizi ayrı gururlandırıyor. 2 yıl boyunca beraber yürüyeceğiz. Biz inşallah uzun seneler beraber çalışacağız. Biz 2006 yılında kurulan ve pazarda açık ara lider olan bir firmayız. Spordan kazandıklarımızı spora geri vermek istiyoruz. Bir ülkenin gençliği için de sporun çok önemli olduğunu biliyoruz. Sadece Beşiktaş gibi dev kulüplerle değil, başka organizasyonlarda da destek oluyoruz. Ama bu tip büyük sponsorluklar da ekstra bir fırsat oluyor. Bu anlaşma 2 yıllık ve alt limiti olan, üst limiti Beşiktaş taraftarına bağlı olan bir sponsorluk. Eşya piyangosu çalışmamız da var. Burada Beşiktaş taraftarı için, kulübünü gelirini artırması adına önemli bir fırsat gibi görüyoruz. Biz kendi ana ürünümüzden para kazanmayı planlıyoruz ve sponsoru olduğumuz kulüplerin daha fazla kazanmasını istiyoruz” dedi.

Nesine olarak sponsorlukları 2 yıllık yaptıklarını da söyleyen Gülbakanoğlu, “Biz Nesine olarak hiçbir sponsorluğumuzu 6 aylık ya da 1 yıllık yapmak istemiyoruz. Uzun soluklu yapmak istiyoruz. Ama sadece imzada bir araya gelip 1 yıl sonra görüşmek istemiyoruz. Aktif sponsorluk yapmak istiyoruz. Stat etrafında, Beşiktaş Köyiçi'nde önemli organizasyonlar yapmak istiyoruz. Hepimiz taraftarız. Beşiktaş taraftarı tabii ki kendisine ev, araba alabilir ama Beşiktaşlı bir futbolcuyla yemek yemek ya da sizden imzalı bir mektup alması çok daha başka bir şey. Biz Nesine olarak bunlara önem veriyoruz. Aslında uzun soluklu anlaşmalar yapmak istiyoruz ama 2 yıldan fazlası da, gerek o anda temasta olduğumuz kulübün başkanının dönemi olabilir. Ama aslında kendimize de güveniyoruz. Bizimle çalışan firmalar bizimle devam edince biz de mutlu oluyoruz. 2 yıllık bir anlaşma yaptık. 12.5 milyon TL'si garanti. Ama sonrasında eşya piyangosuyla en azından 1 milyon Euro'yu yakalarız diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bizim bu iletişimimi iyi yakalamamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ise bu anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu sene 120. yılımız. İlk kez kombine kart satışlarında kadınlara yönelik bir indirim sağlandı ve büyük ilgi gördü. Kadınlara yönelik bir işbirliği beklentimiz var Nesine.com'dan” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle lansman sona erdi.