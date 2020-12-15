Neslihan Demir: "Ait olduğum yerdeyim"

Sezon başında VakıfBank'ın yeni genel menajeri olan Neslihan Demir, ''Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum. VakıfBank'ta böyle bir görevde bulunduğum için mutluyum. Şu anda takım olarak iyi bir form yakaladık. Kızların adanmışlığı gözle görülebilir seviyede. Herkes o kadar istekli, o kadar özveriyle çalışıyor ki; bir kâinat şampiyonluğu olsa çıkar oynarız'' dedi.

Türk voleybolunun efsanesi Neslihan Demir, sezon başında VakıfBank Spor Kulübü'nde Genel Menajerlik görevine getirildi. Altı yıl formasını giydiği VakıfBank'ta artık yönetici pozisyonunda bulunan Neslihan Demir, VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar hep saha içinde olduğunu ifade eden Demir, "Daha önce yapmadığım bir görev olduğu için biraz korktum. Altı ayı aşkın süredir bu görevdeyim. Aslında çok kolay değil ama kızlarla, antrenör arkadaşlarımla beraber olmak çok keyifli. Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum. Baktığınız zaman VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar kazanabileceği her kupayı kazanmış, hatta üç-dört defa kazanmış bir kulüp. VakıfBank'ın büyüsü de bu bence Her zaman başarıya aç, motive ve sabırsız. Her dakika final oynamaya hazır bir kulüp. Tabii bunda yönetimin, antrenörlerimizin çok büyük emeği var. Kızların adanmışlığı gözle görülebilir seviyede. Herkes o kadar istekli, o kadar özveriyle çalışıyor ki; bir kâinat şampiyonluğu olsa çıkar oynarız. Kulübümüzde çalışan herkesin tek bir hedefi var. Ve bu hedefe kalpten bağlı Herkes adımlarını ona göre atıyor. Biz sadece kızların sahadaki oyununu görüyoruz ama aslında büyük bir ekip çalışması var. Bu durumda başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Yani 'Biz başarısız olalım' desek de olamayız. Guidetti, Türkiye'ye ilk geldiği zaman ben de onun takımındaydım. İki yıl birlikte çalıştık. Milli Takım'da da görev aldık. Gerçekten Guidetti'nin bizimle olması çok büyük bir şans. Çok iyi bir başantrenör, çok iyi bir teknik adam ve bunların yanında çok da iyi bir insan. Guidetti gibi bir antrenöre sahip olduğumuz için VakıfBank ailesi olarak çok şanslıyız" diye konuştu.