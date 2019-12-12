Nesneler ‘Turkcell IoT Platform' ile konuşacak

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin yenilikçi çözümlerinin yer aldığı Turkcell IoT Platform, aynı zamanda kurumlar ile uygulama geliştiricileri bir araya getiriyor. Bu sayede bir yandan iş verimliliği artarken diğer yandan teknolojinin gücüyle küresel rekabette bir adım öne geçiliyor.

Dijital operatör Turkcell, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni servisi ‘Turkcell IoT Platform' ile cihaz ve makineleri bulut aracılığıyla uzaktan yönetebilmelerine imkan tanıyor. Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin Cumulocity ürünlerinin sunulduğu Turkcell IoT Platform, bağlantılı varlıkları şirketlerin faydası için izliyor, yönetiyor ve üretilen verileri ileri analitik yetenekleri ile aksiyona dönüştürüyor. Aynı zamanda servis olarak (IoT as a Service) sunulan platform, altyapı yatırımı yapmadan bulut üzerinden yönetilebilirken ‘kullandığın kadar öde' modeli ile de şirketlere kolaylık sunuyor. Turkcell veri merkezlerinin gücüyle de desteklenen Turkcell IoT Platform, verilerin yurt içinde kalmasını sağlayarak güvenlik konusunda üstün hizmet sunuyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Önümüzdeki yıllarda 5G'nin gelişiyle birlikte, bulut üzerinden çalışan servisler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek. Akıllanan ve birbiriyle konuşan cihazlar, iş yapış şekillerimizi de tümüyle değiştirecek. Turkcell olarak Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile bu dönüşümü yakalamak isteyen kurumlara IoT Platformumuzu sunuyoruz. Aynı zamanda tak-çalıştır kolaylığıyla milyonlarca cihazı, sensörü ve makineyi birbirine bağlayarak bulut üzerinden yönetme esnekliği sağlıyoruz. Kurumlara maliyet ve zamandan avantaj sunduğumuz platformumuzda IoT alanında dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin yenilikçi çözümlerine yer veriyoruz. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına yeni servisimiz Turkcell IoT Platform ile de eşlik ederek onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz” dedi.

Software AG EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe La Fornara ise “Software AG olarak sunduğumuz entegre çözümlerle süreç verimliliği sağlıyoruz. Bu yaklaşımla, Software AG müşterileri, IoT teknolojisinden yararlanarak gelirleri artırma, maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma konularında ustalık kazanıyorlar” diye konuştu. Software AG olarak Türkiye pazarının potansiyeline inançlarının tam olduğunun da altını çizen La Fornara, pazarın en büyük teknoloji sağlayıcılarından Turkcell ile gerçekleştirilen stratejik işbirliği ile Türkiye ve bölgede akıllı şehir, enerji, tarım, sağlık ve endüstri 4.0 gibi alanlarda kurumlara değer katan IoT çözümleri sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şirketler IoT Platform'da kendi çözümlerini Turkcell gücüyle geliştirebilecek

Verilen bilgilere göre kurumsal şirketlerin yanı sıra uygulama geliştiricilerin de kullanımına açık olan Turkcell IoT Platform, bu alanda ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte platformda yer alan şirketler, kendi çözümlerini Turkcell gücüyle geliştirerek nesnelerin interneti ekosisteminin kullanımına sunacak. Böylece birbirinden farklı deneyimler ve Turkcell Büyük Verisi ile zenginleşecek olan platform, bu alandaki en kapsamlı çözümlerini bünyesinde barındıracak. Turkcell IoT Platform'u tercih eden kurumsal müşteriler ise iş verimliliğini artırırken küresel rekabette de bir adım öne geçecek.