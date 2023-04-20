İhlas Haber Ajansı

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Nesrin Baş'tan bronz madalya

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, Avrupa üçüncüsü oldu.


Şampiyonaya eleme turundan başlayan Nesrin, Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'ya 10-0 kaybetmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Repesajda Macar Noemi Szabados ile karşılaşan Nesrin, müsabakadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak bronz madalya maçına çıkmayı elde etti.


Bronz madalya müsabakasında Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması sonrası Nesrin Baş bronz madalyanın sahibi oldu.

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