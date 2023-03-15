Nevşehir'de otel odasında ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çift, Avcılar'da son yolculuklarına uğurlandı. Çiftten geriye düğünde çekilen mutlu fotoğraf ve görüntüler kaldı. Damadın dayısı ise, otel ihmali olduğunu ileri sürerek, sonuna kadar davacı olduklarını söyledi.

Olay, Nevşehir Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Geçtiğimiz Pazar günü düğünden sonra balayı tatili için gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti, haber alınmama üzerine yapılan kontrolde, kaldıkları odada ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri Avcılar Tahtakale Mahallesindeki ailelerine teslim edildi. Zeyneb-i Kübra Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazlarına yüzlerce seveni, yeni evli çiftin aileleri katıldı.

Cenaze namazının ardından yeni evli çift gözyaşları içinde Hadımköy Bahçeköy Mezarlığına defnedildi. Çiftten geriye düğünde çekilen mutlu fotoğraf ve görüntüler kaldı.

"Evlerine giremediler, , çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok"

Cenaze namazı öncesi konuşan gelinin dayısı Bülent Yazar, “Düğünleri vardı maalesef balayı için gönderdiğimiz yerden cenazelerini teslim ettiler. Davayı sonuna kadar devam edeceğiz, böyle ihmallerin olmaması için bunu aydınlatacağız. Diğer canlarımız yanmasın, her gün gençlerimiz evleniyor bu gibi, tatil yerlerine gidiyorlar. Acımız çok büyük, tarif edecek bir şeyim yok. Evlerine giremediler, götürdükleri eşyalarını dahi açamamışlar, çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok” dedi.

“24 saat gibi bir zamanda gaza maruz kalmışlar”

Damadın dayısı Ali Bayat ise, “Sapa sağlam giden insanlar otelde akşam rahatsızlanıyorlar. Ambulans çağrılıyor otele, artık ne şekilde müdahale ediliyorsa, bunlar tekrardan geri dönüyor. Ertesi sabah veya diğer sabaha kadar otel tarafından bunlara ulaşılmıyor. Yani müşterinizin hasta olduğunu görüyorsunuz, insan merak etmez mi? Bunlar size misafir neyi var neyi yok insan bir kapıyı tıklatır. Hastaneden geri geldikten sonra neden bunlar kontrol edilmedi? Burada büyük bir problem var, yani bu çocuklar 24 gibi bir zamanda bu gaza maruz kalmışlar. Burada otelin büyük bir ihmali var” şeklinde konuştu.