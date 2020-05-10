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Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.


Bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş'ta Nevzat Demir Tesisleri yeniden dezenfekte edildi. Tesislerin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki dezenfeksiyon işlemi, haftalık olarak tekrarlanacak.

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