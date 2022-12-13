İhlas Haber Ajansı

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New York Borsası'ndan Getir'e tebrik

Geçen hafta Alman Gorillas’ı satın alan Getir’e New York Borsası’nda tebrik mesajı yayınlandı.

Geçen hafta Alman Gorillas'ı satın alan Getir'e New York Borsası'nda tebrik mesajı yayınlandı. Getir'in kurucusu Nazım Salur sosyal medyadan teşekkür etti.


Getir, geçen hafta Alman rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolar değerleme üzerinden tamamını satın aldı. Bu satın alma dünyada çok ses getirdi. Son olarak New York Borsası'nda işlem görmemesine rağmen satın alma borsanın kendi yayınında duyuruldu. Ayrıca New York Borsası'nın ticaret salonunda da ekranlara yansıtılan bir kutlama mesajı yayınlandı.


Getir'in kurucusu Nazım Salur ise kendileri için yapılan duyuruya ve tebriğe twitter üzerinden teşekkür etti.

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