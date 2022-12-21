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New York Knicks'i, Golden State Warriors da durduramadı

NBA’de New York Knicks, Madison Square Garden’da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors’ı 132-94’lük skorla mağlup etti ve galibiyet serisini 8’e çıkardı.

NBA'de New York Knicks, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 132-94'lük skorla mağlup etti ve galibiyet serisini 8'e çıkardı.


NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. New York Knicks, evinde karşılaştığı Golden State Warriors'ı 132-94'lük skorla mağlup etti ve üst üste 8., toplamda 18. galibiyetini elde etti. New York'ta Immanuel Quickley 22 sayı, 4 ribaund, Jalen Brunson 21 sayı, 5 asist ve Quentin Grimes 19 sayı, 4 asistle mücadele etti. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Golden State'de ise Jordan Poole 26 sayı, Jonathan Kuminga ve Klay Thompson da 11 sayı ile takımına katkıda bulundu.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Detroit Pistons: 111 - Utah Jazz: 126


Miami Heat: 103 - Chicago Bulls: 113


New York Knicks: 132 - Golden State Warriors: 94


Phoenix Suns: 110 - Washington Wizards: 113


Denver Nuggets: 105 - Memphis Grizzlies: 91

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