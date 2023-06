New York Ticaret Odası: "Türkiye AB üyesi olmalı"

World Ecommerce Forum'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi öven New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, güvenilir ticaret ortaklarından olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki tam ortaklığını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye AB üyesi olmalıdır" dedi.

WORLDEF tarafından düzenlenen World Ecommerce Forum için Türkiye'ye gelen New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mark Jaffe, “WORLDEF ile güçlü bir ilişkimiz ve daha iyi geleceğimiz var. WORLDEF Başkanı Ömer Nart ile çalışmaktan ve New York Ticaret Odası olarak bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye ile olan uzun yıllara dayanan dostluklarından ve artan ticaret ruhundan bahseden Jaffe, "Türkiye'ye gelmekten gurur duyuyorum ve bu ulusun büyük insanlarıyla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

E-ticaretin ve finansal teknolojinin önemi

Mark Jaffe, tedarik zincirlerinin güçlü ve güvenilir olmasının önemini vurgulayarak, hem yerel hem de uluslararası lojistik uzmanlarından öğrenmeye açık olduklarını belirtti. Jaffe, "Amazon dünya çapında güvenilirdir. Sanırım Asya'daysanız Alibaba'yı daha çok kullanmak isteyebilirsiniz, ancak ürünü almak ve kimden satın alabileceğinizi bilmek ve yerinize ulaştığından emin olmak çok ama çok önemli" dedi.

Jaffe, ayrıca, siber güvenliğin e- ticarette önemli bir rol oynadığını ve bu konuda İsrail ve Kudüs'teki güvenilir ticaret ortaklarıyla çalışmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

"Türkiye ile güçlü bir ilişki istiyoruz"

Mark Jaffe tedarik zincirinin Covid-19 pandemisi sırasında kesintiye uğradığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz ve güçlü bir ilişki istiyoruz, çok güçlü bir ilişki. Çünkü tedarik zincirinize güvenebiliriz ve geriye dönüp ürünlerimizin ileri geri değişeceğini bilebiliriz. Tedarik zincirleri çok önemlidir. Tıpkı pazar yerlerindeki seçenekler gibi. İnternetten mi satın alıyoruz? Başvurulara mı gidiyoruz? Perakende her zaman orada olacak.”

Sağlık hizmetleri ve geleceğin vizyonu

Jaffe, sağlık hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasına yönelik çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, "İnsanların New York'a gelmesi beni heyecanlandırıyor. Kurulum yapan satıcılardan bazılarıyla görüştükten sonra New York'a gelecekler ve dünyanın her yerinden ortaklarla sağlık hizmetlerini daha çok İnternet üzerinden sunmak için çalışacağız" dedi.

Mark Jaffe, Türkiye'nin bu konuda büyük bir rol oynayacağını ve harika tıbbi varlıklarını dünya çapında sergileyeceğini sözlerine ekledi.