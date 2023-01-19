Newcastle United, Karius'un sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiliz ekibi Newcastle United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Karius'un sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.

29 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonundan beri herhangi bir resmi karşılaşmaya çıkmadı. Son olarak Almanya Bundesliga takımı Union Berlin'de 4 mücadelede forma giyen Karius, kalesinde 1 gol görmüştü.