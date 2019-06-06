İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Neymar, Copa America'da yok

Brezilya Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar’ın 2019 Copa America’da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Brezilya Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın 2019 Copa America'da forma giyemeyeceğini açıkladı.


Brezilya Milli Takımı'nda Neymar şoku yaşanıyor. Neymar, Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi verildi. Sağ ayak bileğinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya'da düzenlenecek 2019 Copa America'da yer alamayacağı bildirildi.


Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.