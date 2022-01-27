Neyzen Tevfik, vefatının 69'uncu yılında Kartal'da anılacak

Şair ve Ney Ustası Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı), vefatının 69'uncu yılında Kartal'da anılacak.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni ile toplumdaki düzensizliklere taşlamalarıyla başkaldıran, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik, vefatının 69'uncu yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Taşlama kitaplarının yanı sıra üflediği ney ile de gönülleri mest eden, yaptığı hicivlerle bireysel ve toplumsal yozlaşmalara ve yolsuzluklara karşı şiirler yazan Neyzen Tevfik için 28 Ocak Cuma günü 11.00'de Kartal Merkez Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni gerçekleştirilecek.