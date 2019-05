NGSTYLE ile morhipo.com'dan işbirliği

com ile NGSTYLE moda tutkunlarına yeni bir heyecan sunma amacıyla iş birliğine gitti.

Kendine ait özel markalarıyla moda tutkunlarının trendlere ulaşabilmesini sağlayan com ile NGSTYLE e-ticaret alanında satış sunmak amacıyla anlaştı. Anlaşma kapsamında bundan böyle markanın koleksiyonları sadece morhipo.com'da yer alacak.

İşbirliği hakkında değerlendirme yapan com Genel Müdürü Şule Kuban, “com olarak modayı takip etmeyi seven, oldukça sadık ve yenilikleri çok çabuk kucaklayan bir müşteri tabanımız var. Müşterilerimiz hizmet kalitesine ve deneyime çok önem veriyor. Sevdiği, sadece kendine özel markaları da yine sevdiği kanaldan büyük bir sadakatle alıyor. NGSTYLE ile yaptığımız ortak kampanyalarda müşterilerimizin büyük beğenisi ve talebiyle karşılaştık. Nazlı Gürer Aldıkaçtı ile markayı tamamen online'a ve com'a adapte etmek için birlikte çalışmaya karar verdik. com müşterileri tüm Türkiye ve yurtdışı sitelerimizde markayla buluşacak” dedi.

NGSTYLE Markasının oluşturucusu Nazlı Gürer Aldıkaçtı ise yaptıkları işbirliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “E-ticaretin gelişmesi, kullanıcıların interneti benimsemeleri ve mobil ticaretin yükselmesiyle birlikte perakende sektörü artık çok farklı bir döneme girdi. Sürdürülebilir bir başarı oluşturmak markamız için bugüne kadar çok önemli oldu. Değişen pazar ve müşteri dinamikleri çerçevesinde online'a adaptasyon sürdürülebilirlik açısından değerli ve gerekli. Bu nedenle com'un işbirliği talebini olumlu değerlendirdik. Markamızın web kanalına uyarlanması ve internet üzerinden alışveriş eğilimi yüksek moda müşterisiyle buluşmasında com çok değerli bir kanal ve marka olacak. Modadaki uzmanlığı, doğru moda markalarını doğru şekilde konumlandırması, modadaki yenilikleri sürekli ve özenli bir şekilde müşterileriyle buluşturması nedeniyle com markamızın tercihi oldu.”