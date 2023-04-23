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Nicholas Lawrence cezalı duruma düştü

Fatih Karagümrük’te Nicholas Lawrence, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Fatih Karagümrük'te Nicholas Lawrence, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılarda Bertolacci, Ebrima Colley ve Nicholas Lawrence ceza sınırında bulunan oyunculardı. Lawrence, karşılaşmanın 48. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig'de bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.


Nijeryalı oyuncu, bu sezon daha önce Fenerbahçe, Hatayspor ve Ümraniyespor müsabakalarında da kart görmüştü.

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