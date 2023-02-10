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Nick Calathes ve Scottie Wilbekin'den destek

Fenerbahçeli basketbolcular Nick Calathes ve Scottie Wilbekin, Ülker Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Fenerbahçeli basketbolcular Nick Calathes ve Scottie Wilbekin, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.


Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, Fenerbahçeli basketbolcular Nick Calathes ve Scottie Wilbekin de katıldı. Sarı-lacivertli basketbolcular, Ülker Stadyumu'ndaki gelerek yardım çalışmalarına yardım etti.

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