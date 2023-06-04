Nicolo Zaniolo derbide ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe maçında attığı gollerle ilk kez derbide gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilere 2 gol atan Zaniolo, ligde gol sayısını da 5'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo bir ilki yaşadı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Zaniolo, sarı-lacivertliler karşısında 2 gol buldu ve böylece ilk kez derbide gol sevinci yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu 28 ve 79. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.

Nicolo Zanilo böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan İtalyan futbolcu 87. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.