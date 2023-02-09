İhlas Haber Ajansı

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Nicolo Zaniolo'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.


Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

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