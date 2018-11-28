Nida Tüfekçi'yi öğrencisi Orhan Hakalmaz anlattı

Türk Halk müziğinin ve kültürünün mihenk taşlarından olan Nida Tüfekçi, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı.

Başak İkiz'in moderatörlüğünde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Nida Tüfekçi'nin öğrencisi ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz konuk oldu. Bine yakın türküyü derleyip kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan Nida Tüfekçi, gecede derlemeleriyle anıldı.

“Otoriter bir adamdı”

Nida Tüfekçi'nin ‘en sevdiğim öğrencim' olarak nitelediği Orhan Hakalmaz hocasını şu sözlerle anlattı:

“Nida Hoca, çok otoriter bir hocamızdı. Ancak sert değildi. Sert bir insan olsa bu kadar sevilmezdi. 11 yıl boyunca kendisinin öğrencisiydim. Türküleri evladı gibi severdi ve öyle korunması gerektiğine inanırdı. Kendisini rahmetle anıyorum.”

“Türkü dinliyorum, deyin”

Orhan Hakalmaz,' türküler hepimizin' diyerek, “Bir milleti millet yapan dil, din, kültür ve tarihidir. Göğsümüzü gere gere ben türkü dinliyorum, demeliyiz. Dünyada bu kadar etnik bir müzik türü daha yok. Türküler bizim özümüz. Bugün yasalar değişir ancak türküler değişmez ve değiştirilmemeli” diye konuştu. Ünlü halk müziği sanatçısı gecede, hocasının derlediği türküleri de seslendirerek kulakların pasını sildi.

Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Orhan Hakalmaz'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.