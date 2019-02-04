Niğdeliler birlik gecesinde buluştu

İstanbul'da yaşayan Niğdeliler, Esenler'de hemşehrileriyle bir araya geldi. Gecede Niğdeliler ile buluşan ünlü sanatçı Uğur Işılak, birlik ve beraberlik türküleriyle dolu bir konser verdi.

Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Niğde Dernekleri Federasyonu (NİĞDEF) ile birlikte, "Niğde Birlik ve Beraberlik Gecesi" düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, İstanbul Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Tuğrul Urhan, İstanbul Niğde Dernekleri Federasyonu Esenler Temsilcisi Murat Timur, İstanbul Niğde Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Gülcan Eser,STK temsilcileri ve çok sayıda Niğdeli vatandaş katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Tuğrul Urhan, "Niğdeliler'den Anadolu'dan bir şey olmaz lafını çöpe attık. 2015 yılında yaktığımız bu ateş İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi sardı" dedi.

"Asıl ev sahibi sizsiniz"

Gecede Niğdeliler ile buluşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'de birlik ve beraberliğin örneklerinin sergilendiği kültür programlarının önemine dikkat çekerek, "Bu programda asıl ev sahibi sizlersiniz. Bugün burada birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini siz Niğdeli kardeşlerimizle veriyoruz. Esenler İstanbul'da kültür ve sanatta en fazla program yapan, programlara en fazla katılım sağlayan ilçelerden bir tanesi. Programlara katılım sağlayan insan sayısı 1.5 milyon kişi. İstanbul'da yapılan bütün istatistiklerde en öndeyiz. Hizmette de, oyda da en öndeyiz" ifadelerini kullandı.

Uğur Işılak'tan kardeşlik türküleri

Gecede Niğdeliler ile buluşan ünlü sanatçı Uğur Işılak, sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi. Işılak'ın şarkılarına eşlik eden Niğdeliler, keyifli anlar yaşadı.