Nihat Hatipoğlu ve Abdurrahman Önül ‘Yaz Akşamları Sohbetleri'nde Ümraniye halkı ile buluştu

Ümraniye Belediyesi tarafından ‘Yaz Akşamları Sohbetleri' etkinliği düzenlendi. Belediye şehir meydanında gerçekleştirilen etkinliğe akademisyen ve ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı-yazar Abdurrahman Önül konuk oldu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlik ilgiyle izlendi.

“Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” teması ile düzenenlenen ‘Yaz Akşamları Sohbetleri' etkinliği akademisyen ve ilahiyatçı Prof Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı- yazar Abdurrahman Önül'ün katılımıyla Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleşti. Abdurrahman Önül'ün ilahi dinletisi gerçekleştirdiği etkinlikte Prof Dr. Nihat Hatipoğlu vatandaşlarla sohbet programı gerçekleştirdi. Vatandaşlar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Abdurrahman Önül'ü ilgiyle takip etti.

Vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbette Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “ Çocuklar o kadar bir baskı altındalar ki internetin, sosyal medyanın her yönden kuşatmış olduğu müthiş bir saldırı var. Bu saldırıya rağmen peygamberlerini Allah'larını koruyorlarsa bu iyidir ileride daha da iyi olacak. Hiç ümitsiz olmayın, ben ümitsiz değilim hele hele din konusunda bir gram bile tereddütüm yok. Çünkü bu dinin sahibi ne benim ne sensin Allah'tır, dinini Allah koruyacaktır. Biz istiyoruz ki Türk milleti iyi bir millet, güzel bir millet bu millet islama önderlik yapsın ve islam için düne kadar yaptığı gibi şu anda yaptığı gibi ileride de inşallah bu millet islama hizmet eder ve gönüllerimizde inşallah ferahlanır” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Değerli hocamız, peygamberimizi bizlere en güzel şekilde öğretmeye, anlatmaya hem televizyonlarda hemde bu tür söyleşilerde devam ediyor. Hocamızı daha iyi soğuk olmayan bir yaz akşamı buraları almayacak şekilde daha iyi bir programda bekliyoruz. Allah'tan ağzınıza, gönlünüze sağlık diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağolun” dedi.

Programa katılan Salih Emin Gökmen, “Annemle beraber programa geldim, çok mutluyum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Peygamberimizi Nihat Hatipoğlu güzel bir şekilde anlattı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.