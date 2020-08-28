Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynayacağız"

Başkan Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili olarak ise “Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmak” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedeflediklerini aktararak, “Milli takımımıza destek sürüyor. Desteğin fazla olmasının nedeni Türk Milli Takımı'mızın sağlamış olduğu başarıdır. Bu başarının devam etmesini istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na takımımız büyük başarılar elde ederek geldi. Sahasında hiç gol yemedi. Fransa gibi bir takımı 2-0 gibi net skorla yendik. Deplasmanda Paris'te yenilmedik. Sadece İzlanda mağlubiyetimiz oldu. Çok başarılı bir şekilde gruptan 1 maç kalmasına rağmen garantiledik ve çıktık. Zor bir gruptu. İtalya'da açılış maçını yapacağız. Arkasından Bakü'ye gideceğiz. 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmak olacak” şeklinde konuştu.

“TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'i oynatmak istedik ama mümkün olmadı”

Başkan Özdemir, pandemi sonrasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig normal sezon maçlarını da oynatmak istediklerini ancak o günün şartlarında bunun mümkün olmadığının altını çizerek, “Pandemi yalnız bizi değil tüm dünya futbolunu etkiledi. Bu kadar olmasına rağmen biz futbola dönüşü hızlı yapmak istiyoruz. Biz federasyon olarak önemli bir karar alarak Süper Lig'i ve 1. ligi oynatarak tamamladık. 2. ve 3. liglerde ancak play-off oynatabildik. Hedefimiz oynatmaktı ama gördük ki o günkü Türkiye şartlarında bunun oynanması mümkün değil. 2. ve 3. lig takımlarımızı Antalya'ya toparladık. Play-offları oynadık. Şampiyonlar belli oldu ve bu şekilde sezonu tamamladık. Pandemi dolayısıyla 9 maçımızı seyircisiz oynadık. Sezonu bu şekilde tamamladık” açıklamasını yaptı.

“Sponsorluk teklifleri geldikçe değerlendireceğiz”

Birçok şirketten sponsorluk teklifleri aldıklarını söyleyen Başkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

“Sponsorluk konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na birçok şirket sponsorluk için müracaat ettiler. Geçen hafta bir şirketle anlaşma yaptık. Bu hafta da dünyaca ünlü bir marka ile imzaladık. Birçok marka ile sponsorluklarımız devam etmekte. Bu sponsorluk müracaatları devam ettikçe yeni sponsorluk teklifleri geldikçe değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.”

“Maçları 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynatacağız”

Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren müsabakaların yüzde 30 kapasite ile seyirci alınacağını ifade ederek, “Hedefimiz lig maçları başlasın sonra milli takım oynayalım. Hepimizin bildiği gibi 3 Eylül'de ilk Macaristan maçımız var. Biz bu maçlardan evvel Süper Lig maçı oynansın istedik fakat kulüpler haklı olarak transfere ve tatile fırsat kalmıyor dedi. TFF Yönetimi olarak değerlendirip 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Bugün-yarın maç tarihlerini de tespit edeceğiz. Dün TFF 1. Lig'i çektik. 2 ve 3. ligin gruplarını belirledik. Yönetim kurulunda 1 Ekim'den itibaren yapılacak tüm maçların localar varsa locaları kullanma, tribünleri ise yüzde 30 kapasite ile TFF Sağlık Kurulu'nun talimatnameleri gereğince kullanma kararı aldık. Onlara uymayanlara çok önemli cezalar uygulayacağız. Nasıl futbolculara, yöneticilere cezalar uyguluyorsak taraftarlara da bunu uygulayıp bir disiplin sağlayarak, maçlarımızı yüzde 30 kapasiteli oynamak istiyoruz” şeklinde konuştu.