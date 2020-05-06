Nihat Özdemir: ''26 Temmuz'da ligleri bitirmek istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12-13-14 Haziran'da başlayacak olan ligleri 26 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özdemir, ayrıca maç planlamasının da önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Başkan Özdemir, video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

"Kendi başımıza karar almayacağız"

Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla yollarına devam edeceklerini dile getiren Nihat Özdemir, "Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kulüplerimizin Futbola Dönüş Protokolü'ne uyması lazım"

Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncularda pozitiflik oranı arttığı takdirde ligleri tekrar durdurma gibi bir planlarının olup olmadığına yönelik bir soruyu Özdemir, şöyle cevaplandırdı:

"Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz."

"Yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğradı"

Yayıncı kuruluşla ilgili son duruma ilişkin ise Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi yayıncı kuruluş ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için yayıncı kuruluşun sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve bunu tamamlayacak. Biz yolumuza onlarla birlikte yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''26 Temmuz'da ligleri bitirmek istiyoruz"

Liglerin maç planlamasına yönelik düşüncelerini de Başkan Özdemir, şöyle aktardı:

"Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız."

"Süper Lig'de 14 takım liglerin oynanmasını istiyor"

Maçların tek şehirde oynanmasına yönelik bir düşüncelerinin olup olmadığına yönelik TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Tek şehirde futbol oynamak hiçbir zaman TFF'nin önüne gelmedi. Bizim hedefimiz ligleri herkesin kendi stadında oynayarak tamamlanmasını sağlamaktır. Liglerin oynanmasını veya oynanmamasını kimler istiyor bunu bilmiyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler içinde Süper Lig'de 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig takımlarından ise 18 takımım 11'i ligin oynanmasını istiyor" şeklinde konuştu.

"Futbola dönerken en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık"

TFF Sağlık Kurulu'nun yayımladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün önemine de değinen Özdemir, "Biz futbola dönerken en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Kulüplerin buna uymasını istedik. Bu protokol sadece TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokoldü. Artık Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göndereceği yeni bir protokol yayınlayacağız. Buna uyulması gerekiyor. İnşallah bu yeni protokole uyarak sezonu bitireceğiz" dedi.

"Çok daha iyi olacağız"

Türkiye'nin ilerleyen günlerde korona virüs ile mücadelede daha iyi yerlere geleceğini de aktaran Nihat Özdemir, şu cümlelere yer verdi:

"Geçen haftaki şartlarla bugünkü şartlar bir değil. Her gün iyileşme yönünde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Liglerin başlama tarihi 12 Haziran. Daha 35 gün var. Ben inanıyorum ki 35 gün değil, 15 güne sağlık olarak daha iyi hale geleceğiz. THY de uçuşlarına 25 Mayıs gibi başlamayı planlıyor. 35 gün sonra Türkiye'nin nasıl olacağını soruyorsunuz. Ben inanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Seyahat etme fırsatlarımız olacak, otellerimiz açılacak."

"Yol haritası belirleyeceğiz"

Nihat Özdemir, alt liglerde yaşanacak fiziki zorluklarla alakalı gelen soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de fiziksel yeterlilik anlamında çok iyi stadyumlarımız ve illerimiz var. Olmayanlar da var. Bilim Kurulu çalışmaları yürütürken biz de bütün kulüplerle görüşüp şartlara bakacağız. Hangi şartlarda futbol oynanır? Hepsine bakacağız. Bu zor bir süreç bunu bir şekilde atlatmak istiyoruz. Sıcaklık, hava durumu, fiziki şartlar. Hepsini masaya yatırıp yol haritası belirleyeceğiz."

"UEFA ile görüşme halindeyiz"

UEFA ile istişarelerin sürdüğünün altını çizen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, "TFF Başkan Yardımcımız Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA yönetim kurulu üyesi. Mete Düren UEFA'nın Sağlık Kurulu'nda. Bütün bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmektedir. UEFA liglerin Temmuz sonuna kadar bitilmesini istiyor. UEFA ve Ağustos'ta kendi kupalarını oynatıp bitirmeyi hedefliyor. UEFA'nın bu ay sonunda bir toplantısı var. 25 Mayıs'a kadar bütün Avrupa liglerinin nasıl sonlanacağına kadar federasyonlardan cevap bekliyor. O toplantıya kadar her şey ortaya çıkmış olacak. Belarus futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa ligleri bitirdi. Almanya'da Merkel'in onayıyla 22 Mayıs'ta oynayacak. Biz de bugün geri dönüş tarihimizi açıkladı. Burada önemli olan İspanya, İtalya ve İngiltere ligi. Dün İtalya Spor Bakanı açıklama yaptı ve ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz dedi. İnanıyorum ki nasıl ülkemiz sağlıkta başarılı olduysa sporda ve futbolda da başarılı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon TL alacağız"

"Liglerin oynanmasını istemeyen kulüplerden birisi Galatasaray mı?" sorusunu Nihat Özdemir, "14 takım istiyor demem bir tahmindi. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ile her gün görüşüyoruz. 12-13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor. Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon TL almamız söz konusu. Aldığımızda da bunu takımlara dağıtacağız. Takımlarımız oynayarak para kazanacaklar. Seyircisiz oynanan 26. hafta çok tartışıldı. Biz geriye bakmak istemiyoruz. Tek hedefimiz ligi oynayarak tamamlatmak. Tabii ki seyircisiz oynatılacak. Şampiyonlar Ligi finali için de üzerimizde bir baskı yok. Ligi Temmuz sonunda bitirmek istiyoruz. Ağustos'a sarkabilir mi? Sarkabilir. Ağustos ortasına kadar sarkabilir, sorun yok" diye cevaplandırdı.

"Bu dönemi yaşadıktan sonra her şey değişecek"

Korona virüs salgınından önce yabancı kuralında değişiklik yapmayı da düşündüklerini ileten Özdemir, "Ancak bu dönemi yaşadıktan sonra her şey değişecek. Kulüplerimizle görüşerek bu konuda bir karar alacağız. Acele etmeyeceğiz. İstişare ederek bir karar alacağız" şeklinde konuştu.

"Futbolcularımızın görevi sahaya çıkıp futbolunu oynamak"

Futbolcuların sahada gereken mücadeleyi göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Nihat Özdemir, "Bu süreçte ne kendi iş hayatımı ne de TFF Başkanlığımı ihmal etmedim. Görevim neyse yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da görevi sahaya çıkıp futbolunu oynamak. Bunun için ellerinden gelen her türlü imkanları kullanmalılar. Sosyal hayatlarına dikkat etmeliler. Virüsten korunarak sahaya çıkıp elinden gelen mücadeleyi göstermeliler" dedi.

"4-5 hafta kala maçlar seyircili oynanabilir"

Salgında çok iyi bir gelişme olursa 4-5 hafta kala maçların seyircili oynanma ihtimalinin de olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, "Bugün şartlar bu şekilde olduğu için bu kararı aldık. Allah'a dua edelim kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili oynayalım. Bu bizim duruma göre alacağımız bir karardır. Kulüplerimiz de bu karara uyacaktır. Şartlar düzelirse son 4 hafta seyircili maçlara dönebiliriz" diye konuştu.

"Sağlık Kurulu'nun aldığı kararları harfiyen uygulayacağız"

Gerekirse maçlardaki görevli herkese korona virüs testi uygulayabileceklerinin altını çizen Nihat Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Kurulumuzun aldığı kararları harfiyen uygulayacağız. Uygulamazsak bu ligleri başlatmazlar. Ne gerekiyorsa o yapılmadan maçların oynanmasına devlet müsaade etmez. Salgındaki bu kadar başarıya uyan devletimiz maçlar için bunu bozmaz. Biz de bu kuralları uygulayacağız."

"Yayıncı kuruluşla konuşup programı yapacağız"

Temmuz ayında maçlara sıcaklıkla ilgili saat uygulaması çalışmasının olup olmadığına ilişkin TFF Başkanı, "TFF'de maç planlama konusunda önemli bir ekip var. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Maçlar hangi saatte, hangi günde oynanır diye. Hepsine bakacaklar. Yayıncı kuruluşla da konuşarak programı yapıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Kendimi şanssız görüyorum"

Böyle bir dönemde görevde olduğu için kendini şanssız gördüğü de aktaran Özdemir, "Ben böyle bir yaşta bu salgınla karşı karşıya geldiysem kendimi şanslı görmem. Devam edebilseydik 1-2 hafta içinde şampiyon belli olacaktı. Kupaları vermeye başlayacaktık. Liglere yükselenler belli olacaktı. Sezonu bitirme günlerindeyiz. Bunun ardından Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı. Ardından EURO 2020 başlayacaktı. Bunları kaçırdığım için kendimi şanssız görüyorum" dedi.

"Elimizde 10 senaryo var"

Kötü bir senaryoda ligleri durdurmak veya yeniden askıya almak gibi bir düşüncelerinin olup olmadığını da Nihat Özdemir, "Elimizde 10 senaryo var. Başlama gününe 25 gün var. 45 gün önce ligleri durdurmuştuk. İnşallah 35 gün sonra ülkemiz daha iyi durumda olacak. Liglere başladık büyük problemler oldu, 2. dalga oldu. Ara vermemiz gerekti ya da gerekmedi. Buna bir şey diyemem. O günkü şartlara göre karar vereceğiz. Kimi şampiyon yaparız, kimi Şampiyonlar Ligi'ne yollarız. Bunları konuşmadık. Çünkü gündemimizde yok. O gün bu gelişmeler olursa oturur düşünerek ve danışarak gerekli kararları alırız" ifadelerini kullandı.

"Bu kararı alacak tek kurum TFF'dir."

Futbola devam kararı alacak tek kurumun TFF olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, "Biz bugün toplandık ve bu kararı aldık. Sorumluluk derken biz liglerin başlamasına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan aldığımız görüşlerle karar verdik. Hazırlayacağımız protokole kulüplerimizin uymasını istiyoruz. Bu protokole uyulması halinde inanıyorum ki herhangi bir olay yaşamadan ligleri götürürüz. Liglerde bir olay görürsek oturup yeni kararlar almak için görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"En doğrusu için çalışıyoruz"

Zaman zaman eleştirilere üzüldüğünü de söyleyen Nihat Özdemir, "Biz görevimizi yapıyoruz. Bizi eleştiren çok var. Sosyal medyadan yazanlar da var. Biz Türk futbolu için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Üzüldüğümüz durumlar oluyor tabii ki ama işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. İnşallah liglerimizi en iyi şekilde sorunsuz tamamlayacağız. Bu işimiz hayatın bir parçası" diye konuştu.

"Basın mensubu sayısında kısıtlama olacak"

Basın mensuplarının kısıtlı sayıyla maçlara katılabileceğini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Basın mensupları maçlarda yerlerini alacak ama akreditasyon süreci olacak. Sayılarda ve oturma düzenlerinde değişiklik olacak. Basınsız futbol maçı olması söz konusu olamaz. Sayılara dikkat edeceğiz. Sizlerin de test yapmanız gerekebilir."

"İnşallah Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanır"

Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanmasını istediklerini aktaran Özdemir, "Ağustos ayının sonlarında oynanacakmış gibi bir plan var. Bugünden o maçın seyircili mi seyircisiz mi oynayacağını bilemiyorum. İnşallah o zamana seyahatler açılır da Şampiyonlar Ligi finali ve yeni sezon seyircili şekilde oynanır. Bunlar sadece netice. Haziranı ve temmuzu yaşayıp göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.