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Nihat Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trisome Games 2020 hazırlıklarını Riva’da sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trisome Games 2020 hazırlıklarını Riva'da sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı'nı ziyaret etti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı kampı devam ediyor.


Trisome Games 2020 hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı'na TFF Başkanı Nihat Özdemir bir ziyaret gerçekleştirdi. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Etik Kurulu Başkanı Taci Bayhan'ın da yer aldığı ziyarette, Nihat Özdemir Milli sporcularla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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