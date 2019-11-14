Nihat Özdemir: “İyi bir jenerasyon yakaladık”

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın iyi bir jenerasyon yakaladığını söyleyerek, İzlanda maçında stat kapasitesinin 100 bin dahi olsa stadın dolacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Brand&Sport Summit 2019'a katılım gösterdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı takımın, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde grupta lider durumda bulunduğunu hatırlatan Nihat Özdemir, “Fransa 2., İzlanda 3. sırada ama 3 takımın da gruptan çıkma şansı var. Bugün bize 1 puan yetiyor. İzlanda güçlü bir takım. Grubumuzda tek yenilgimiz var. Fransa deplasmanında dahi kaybetmedik ama İzlanda'ya gittiğimizde 2-1 mağlup olmuştuk. Bugünkü maç kolay değil. Bize ters gelen bir futbolları var. Güçlü bir takım. Fizikleri güçlü, teknikleri iyi. Bugünkü maçtan inşallah, iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inandığımız milli takımımız, gruptan çıkacak neticeyi elde edecektir. Allah yardımcıları olsun, futbol şansı yanımızda olsun. İnşallah bu akşam gruptan çıkacak bir netice elde ederiz. Futbolcular ve bizler kadar, maça gelenler, evinden izleyenler bu mutluluğu inşallah birlikte yaşar. Euro 2020'ye katılmamız, Türk futbolu ve futbol markası açısından çok önemli bir hedef. Biz göreve geldiğimizde FIFA'daki sıralamamız 36'ydı. Şu anda 26'lara geldi. Bu gruptan lider olarak çıkarsak, 17-18'leri telaffuz edebiliriz. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da alacağımız başarılı bir sonuçla hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“100 bin kapasite olsa bugün yer olmazdı”

İzlanda maçının biletlerinin tükendiğini de söyleyen Özdemir, “Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Eskiden milli maçlarda tribünleri dolduramıyorduk. Beşiktaş'ın stadında oynanan Andorra maçı, Fenerbahçe'nin stadında oynanan Arnavutluk maçı ve bugün oynanacak olan İzlanda maçında yer yok. Stadın kapasitesi bugün 100 bin kişilik olsaydı yine dolardı. Biz de A Milli Futbol Takımımız için Olimpiyat Stadı'nı hazırlıyoruz. Şu anda Şampiyonlar Ligi için hazırlıyoruz ama bundan sonra A Milli Takım'ın stadı Olimpiyat Stadı olacak. Bütün taraftarların maça göstermiş olduğu bu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Maçın 90 dakika olduğunu unutmayacağız. İlk dakikadan uzatmalara kadar taraftarların takımı desteklemesini bekliyorum. İyi bir jenerasyon yakaladığımız milli takımımız, bu destekle birlikte mutlaka iyi bir sonuç alacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.