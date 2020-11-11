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Nihat Özdemir: "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği’nin yayıncı kuruluş ile anlaşmada istedikleri rakamı ifade ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş ile anlaşmada istedikleri rakamı ifade ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşmayı imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı katılamadığı toplantıya kıdemli başkan olarak kendisinin başkanlık ettiğini belirten Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanımız ve heyeti beraber toplantıya katıldı. Çok faydalı bir toplantı oldu. Gündem maddesi Bein Sports ilgili görüşmeler oldu. Bizim en son yaptığımız toplantıdan sonraki bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz kararı aldık. Nihat beye ilettik. Konu üzerine başkanımız Bein Sports ile görüşme yapacak. En yakın zaman sonuca gideceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Nihat Özdemir: "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz"


Nihat Özdemir de Türkiye Futbol Federasyonu olarak yayıncı kuruluş ile 14'e yakın toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz son nokta ile ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliği'ni ziyaret ettik. Orada görüş alış verişinde bulunduk.


Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşma imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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