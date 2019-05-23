Nihat Özdemir: "Önümüzdeki sezon yabancı sayısı aynı kalacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e güveninin ve desteğinin tam olduğunu belirtti. Yabancı oyuncu kuralı tartışmalarına da değinen Özdemir, konuyu Kulüpler Birliği ile ele alacaklarını açıklayarak, önümüzdeki sezon da mevcut kuralın işleyeceğini söyledi.

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF başkan adaylığını açıkladığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mecvut yönetim kurulundan yeni yönetimde yer alacak ve almayacak kişiler olduğunu söyleyen Özdemir, “Mutlaka yeni federasyonumuza yeni isimler sunmayı planlamaktayız. Aynı şekilde MHK ile ilgili de önce yönetim kurulu seçilecek, daha sonraki günlerde yeni MHK'nın ve temsilciler kurulu gibi başkanı ve kurulları atayacağız. Seçildikten belli bir süre sonra bu atamaları kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

“VAR kayıtlarını paylaşmayı düşünmüyoruz”

VAR kayıtlarının paylaşılıp paylaşılmayacağı hakkında sorulan soruya cevap veren Nihat Özdemir, “Biz burada tamamen UEFA'nın IFA kurallarına uygun halde çalışmak istiyoruz. Bunun kamuoyuna açıklanması söz konusu değil. Eğer UEFA bir değişikliğe giderse biz de TFF olarak o değişiklikleri takip etmek durumundayız. Bu aşamada VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray'dan arkadaşlara aday olacağımı söyledim”

Kulüpler Birliği'ne daveti hakkında konuşan Özdemir, “Daveti ben yapmadım. O davet Kulüpler Birliği'nin daveti. Önce o toplantılar yapıldı ve son 1 saatinde beni davet ettiler bir başıma. Orada 1 saatlik sohbet toplantımız oldu. Sonra Kulüpler Birliği'nin iftar davetine katıldım. Galatasaray Kulübü bu toplantıya katılmadı. Ama ben Galatasaray Kulübü'nün başkanı ve birkaç yönetici arkadaşlara aday olacağımı ifade ettim” şeklinde konuştu.

“Kulüplerimizin mali yapılarını güçlendireceğiz”

Mali konulara değinen Nihat Özdemir, “Kulüplerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi mali yapıların bozukluğu. Birkaç kulübümüzün dışında borç sorun yok. Diğer bütün kulüplerimizin maalesef finansal yapıları bozuk. Bununla ilgili yeniden yapılandırarak kulüplerimize nefes alacak zaman, bundan sonraki harcamalarına bir sınırlama getirerek, disiplin getirerek yollarına devam etmesi için çalışma içerisindeyiz. 1 Hazirandan sonra bu çalışmalar hızla devam edecek ve inşallah bu yeniden yapılandırma dediğimiz mevcut borçlarını belli bir süreye yayarak ödemesiz bir dönemle kulüplerimizi rahatlatarak mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Önemli mesafeler kat ettik. Sağ olsun bankalarda bu projeye desteği veriyorlar. İnşallah başarıya ulaşacağız” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız kulüp ceketlerini asacak”

Federasyon yönetiminde bulunan isimlerin kulüplerle ilişkileri konusu hakkında görüşlerini belirten Özdemir, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yeni yönetime seçilecek arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak o yönetime girecekler. Adaletten, rakip takımlara saygı göstermekten başka çareleri olmadığını bilmeleri lazım. Türkiye'de bunun gibi, başka zor bir görev yok. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu bir kesim mutsuz olma durumunda. Biz mutsuz olma sayısını minimuma indirmek istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu konuda kararlıyız” açıklamasını yaptı.

“Türk hakemliği bir marka haline geldi”

Özdemir, MHK kararları ve hakemler hakkındaki soruya, “MHK'da başkan ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin ve tahkim kurulunda çalışan arkadaşlarımızın mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok. Bizi en çok mutlu eden noktalar budur. MHK'nın emrinde çalışan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği kararlardan bir kesim mutlu, bir kesim mutsuz oldu. Hepimiz biliyor ki dünyanın en son model teknolojisiyle, en iyi yazılım sistemiyle VAR'a geçtik. Bugün bizim Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip bir sistem. Bu sistemin çok emin olarak uygulanması gerekiyor. Tabi ki hatalar, kusurlar olacak. Ama hedefimiz bunları her geçen gün azaltarak neredeyse hata oranı sıfıra yakın hale getirmemiz lazım. Bunu başaracağız. Hem hakem arkadaşlarımız sahada olanlarla, VAR'ın başındaki arkadaşlarımız eğitimleri arttırarak, uyumlu çalışarak bu sistemle başarılı olacağız. Sistem mükemmel. Uygulamada bazı hatalarımız olmakta. Şampiyonluğu tayin edilen maçlarda bile birkaç gol iptal edildi. Tribünlerden ses çıkmadı. Taraftardan saygı var. Tabi ki hatalar var, bu hataları el birliğiyle çözeceğiz. Bunlar da zamanla yerine gelecek. Artık Türkiye'de Türk hakemliği dünyada bir marka haline geldi. Bu iş Cüneyt hoca ve arkadaşlarıyla başladı. Bugün Avrupa ve FIFA'da birçok maçta görev alan arkadaşlar var. Yabancı hakem durumuna saygı duyuyorum ama o durumlar geçti. Artık hakem gönderiyoruz. Bazı ülkeler hakemlerimizi istemekte. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası gibi çok önemli maçlarda hakemlerimiz Türkiye'yi temsil etti” dedi.

“Şenol Hoca'ya güvenim ve desteğim tam”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında konuşan Özdemir, “Şenol Güneş'in göreve getirilmesinde ben yönetim kurulu üyesiydim. Benim de imzam var. Şenol Hoca'yı bizim Türk futbol takımının başına gelmesinde canı gönülden destekliyorum. Lucescu çok önemli işler yaptı ama yolumuza artık Türk hocayla devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendisine desteğim, güvenim tamdır. Takımı yapmak Şenol Hoca'nın işi. Biz onun yanındayız, destekçisiyiz. İnşallah Şenol Güneş burada başarılı olacaktır. İlk hedefimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak” değerlendirmesinde bulundu.

“Önümüzdeki sezon yabancı sayısı aynı kalacak”

Yabancı kuralıyla alakalı fikirleri sorulan Nihat Özdemir, “Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değil. Kulüpler Birliği de Türk spor kamuoyu da aynı şekilde düşünmekte. Bu konuda biz çalışmalarımızı tüm kulüplerle ortak yapacağız. Mutlak suretle bu iş sadece federasyonun görevi değil. Bundan sonraki yabancı sayısı ne olacak, kaç kişi ile sözleşme yapılacağının kararını Kulüpler Birliği yönetim kurulları ile birlikte karar vermeyi düşünüyoruz. Son Kulüpler Birliği toplantısında da bunları konuştuk. Seçimden sonra çalışmalarımızı yapacağız. Önümüzdeki sezon son sezondaki yabancı sayılarıyla devam edecektir. Alınacak her karar ondan sonraki sezonlar için geçerli olmakta” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sporda önemli işler yaptı”

2020'de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağımızı hatırlatan Özdemir, “Bunu daha önce almıştık. Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Yapılacak şampiyonada kapasitenin 70 binin üzerinde olması gerekiyor. Bunu yapacak tek stadyum da Olimpiyat Stadı. Ama orası çok eski bir stat. Akıllı bir stat olmasını isteyen UEFA için hazırlığımızı yaptık. İhalesi hızla yapılarak stadyumun 2020'de yapılacak olan Şampiyonlar Ligi'ne hazır hale getirilmesi lazım. 2024 için çok uğraştık. Sunumlar yaptık. Fakat maalesef oylamada kaybettik. Bu bizi çok derinden üzdü. Biz bu işin peşini bırakacak değiliz. Onu takip eden organizasyonlar var. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti son zamanlarda görülmemiş oranlarda Türk sporuna çok önemli işler yaptı. Stadyumların her birisi Avrupa'daki standartlarda” ifadelerini kullandı.

“Abdürrahim Albayrak'ta VAR kayıtları yok”

Abdürrahim Albayrak'ın ‘Elimizde kayıtlar var' şeklindeki açıklamalarına da değinen Özdemir, “Her takımın, her kişinin rahatsız olduğu konu varsa Türkiye'de gideceği noktalar var. Bu tamamen hukuksal bir olay. Futbol ile ilgili bir şey olsa bunu ilgilendiren konu Disiplin Kurulu konusu. Başakşehir böyle bir karar aldıysa onların kararını hukuk inceleyecektir. Bizim federasyonumuzun dışında olan karar. Biz inanıyoruz ki bizden dışarı giden herhangi bir VAR kaydı yok. Herhangi bir şekilde bir belgenin, dinleme kaydının olduğuna inanmıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ali Koç, Türk sporuna hizmet etmektedir”

Ali Koç ile aynı dönemde yönetici olduklarını hatırlatan Nihat Özdemir, “Ben Ali Koç ile beraber Fenerbahçe'nin en zor döneminde beraber çalıştım. Gerçekten iyi bir Fenerbahçeli her yönüyle. Maddi olarak hiçbir şeyden kaçınmayan birisi. Fenerbahçe'de başkanlığı bir kongrede önemli bir destek alarak, taraftardan basından destek alarak geldi. Allah yardımcısı olsun. Bu sezon iyi bir sezon geçiremedi ama takımın oturmaya başladığını gördük. Ali Koç ile görüşüyoruz. Adayın Nihat Özdemir olduğunu ifade etti. Değerli bir arkadaşım, kardeşimdir. Fenerbahçe'ye, Türk sporuna hizmet etmektedir. Fenerbahçe Türk futbolunun önemli öğelerinden birisidir. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da öyledir. Milli takıma gelen oyuncular bu takımların altyapılarından gelmektedir” diye konuştu.

“Ali Dürüst değerli bir arkadaş”

Ali Dürüst'ün federasyon yönetiminde olup olmayacağını söylemesinin zor olduğunu belirten Özdemir, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Ali Dürüst ile alakalı bir olay oldu. Tepkilerden dolayı gitti ama geri döndü. Bu karar kendisine aittir. Saygı duyarım. Ali Dürüst değerli bir arkadaştır” dedi.

“Hedefimiz 1. Lig'e VAR'ı getirmek”

VAR Sistemi'nin uygulanması hakkında fikirlerini açıklayan Nihat Özdemir, “1. Lig kulüplerinin tamamı VAR Sistemi'nin uygulanmasını istiyor. Biliyorsunuz ki play-off'larda uyguluyoruz. Finalde de uygulanacak VAR sistemi. Hedefimiz 1. Lig'e de VAR'ı getirmek” şeklinde konuştu.

“En zor işimiz MHK'da”

En zor işlerinin Merkez Hakem Kurulu ile alakalı olduğunu ifade eden Özdemir, “Çünkü kararları bütün ülkeyi etkiliyor. Yusuf Namoğlu abimiz hem iş adamı hem eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olabilir mi? Yusuf Namoğlu benim gözümde dört dörtlük bir insan. Kimsenin Sabri Çelik'in dürüstlüğünden şüphesi yok. Bu iş Sabri Çelik'in varlığıyla olmuyor. Türkiye'de 120 bin maç oynanıyor. Her yönetim kurulunda 10, 15 ve 20 tane amatör liglerde oynanan maçların yarım kalması gündemimize geliyor. Hükmen yenilmeler, yeniden oynanmalar gibi birçok konuya kafa ve zaman veriyoruz. Gerçekten TFF'nin en zor işi hakem işi. VAR bence çok iyi oldu. VAR ile beraber birçok şeyin ne olduğunu gördük. Daha iyisini yapacağız” açıklamasını yaptı.

“TFF yöneticiliği, kulüp yöneticiliğinden daha zor”

Hem kulüp hem TFF yöneticiliğinde bulunan Özdemir, “Uzun zamandan beri futbol dünyasının içerisindeyim. Ama kulüp yöneticiliği yapmak, TFF yöneticiliğinden daha kolay. TFF başkanlığı ateşten gömlek. Allah inşallah yardım eder. 4 yıllığına bu işe talip oldum. Ama bazı durumlarda arkadaşlarınızın ve çevrenizin ısrarını kıramadığım için buna razı oldum. İnşallah önce Allah'ım sonra sizlerin, kulüplerimizin, arkadaşlarımızın ve yönetim kurullarının desteğiyle uyumlu bir ortam sağlarsak bunda başarılı olabiliriz diye ümitliyim. Yapmaya çalışıp zaman ayıracağım. Federasyonumuzda önemli bir zaman ayırmayı düşünüyorum. Türkiye'de spordan mutlu olan insanların sayısını arttırmak ve mutsuzlukları azaltmak için yola çıktık” dedi.