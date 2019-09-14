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Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Başakşehir-Sivasspor maçında

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde takip ediyor.


Süper Lig'in 4. haftasında M. Başakşehir, evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. İlk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle biten mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izliyor.

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