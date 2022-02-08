Nihat Özdemir: “Yayın ihalesine büyük bir ilgi var”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 Haziran 2019 tarihinde göreve gelmelerinin ardından sponsorluklara çok önem verdiklerini belirten Özdemir, “En önemli konularımızın başında sponsorluk anlaşmaları ve gelirlerin artırılması vardı. Bu konuda da değerli kardeşim Alkın Kalkavan'ı göreve getirdik. Kendisi önemli bir kadro kurdu ve önemli çalışmalar yaptı. Sponsorluk gelirlerimizi yıl bazında yüzde 40 artırdı. Bugünkü döviz kurlarını da düşündüğümüzde bu oranın daha da arttığını söyleyebiliriz Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli markalarıyla sponsorluk anlaşmaları yapıp yeniledik ve yola devam ettik. Aras Kargo sporun daima içindeydi. Ben Fenerbahçe'de görev yaparken, rahmetli Celal Aras'la beraber çalışmıştık. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Futbol Federasyonu'na bizden çok evvel bir okul yaptırmıştı. Bu okul hala ismiyle yaşamakta. Bu okulu da hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Ailenin o zaman iznini almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşerek hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Bizim için önemli ve bunun için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Ana hedefimiz, 2022 Dünya Kupası'na katılmak. Mart ayında Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Turu geçersek ardından Konya'da İtalya ile oynayacağız. Ana hedefimiz Katar'a gitmek. Teknik direktör değişimine gittik. Stefan Kuntz ile Play-Off oynama hakkı kazandık. İnşallah Allah bize yardım edecek, Aras Kargo bize şans getirecek ve Katar'a gideceğiz” diye konuştu.

“Yayın ihalesine büyük bir ilgi var”

Milli aranın ardından takımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Özdemir, “Lige 1 hafta ara verildi ve takımlarımız bunu fırsat bilip kendilerini yenileme, kondisyonlarını artırmak için çalıştı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların da iyileşme süreci oldu. Maçlar şimdi tüm hızıyla devam ediyor. Her ligdeki takımlar ya yukarıya çıkma ya da ligde kalmak için büyük mücadeleler vermekte. Güzel maçlar oluyor. İnşallah bu tempoyla daha güzel maçlar seyredeceğimizi ümit ediyorum. Hak edenlerin şampiyon olmasını, hak edenlerin de ligde kalmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili de konuşan Özdemir, “14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. 14 Şubat'ta saat 12.00'de burada buluşacağız ve akşama kadar da ihale sürecini yöneteceğiz. 8'in üzerinde ihale dosyası alan var. Birçok soru gönderiyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklif gelecek. Sonunda da kazananla, önümüzdeki sezondan başlayıp 3 yıllık ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yola devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden birisi yayın geliridir. Bilhassa Anadolu takımlarımızın gelirlerinin neredeyse yüzde 80'i yayından geliyor. 4 büyüklerin yayın geliri, bütün bütçelerinde belki yüzde 40 civarında ama Anadolu'da yüzde 80 ve hatta daha üzerinde oluyor. Yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edersek bütün takımlar için önemli olacak. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den de puantaj sistemiyle paylarını almaktalar. İlgi güzel, inşallah iyi bir netice alacağız” dedi.

Özdemir, yayın ihalesinde beklediği bir rakamın olup olmadığı sorusuna ise, “Ben ihale komisyonu başkanıyım, böyle bir şey söylenemez. İnsanlar başka bir şey düşünmeye başlar. Görüşmelere açığız. Devamlı gidip geliyorlar. Bir yayın kuruluş bugün bizi ziyaret etti ve kafalarındaki sorulara cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayyarkın: “İnşallah topların hepsini tırlarla taşırız”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise Celal Aras'tan aldıkları bayrağı ve mirası devam ettirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “40 yılı aşkın süredir sporun ve sanatın destekçisi olduk. Geçen seneden başlayarak Süper Lig'deki 16 takıma sponsorluk desteği sağlıyoruz. İnsanların bir arada olması, stres atabilmesi ve keyifli bir güne başlayabilmesi için heyecanı birlikte yaşamak istiyoruz. Portekiz maçında da inşallah bileti alıp taşımak bizim işimiz olur. Hep birlikte Konya'da da gereğini yaparsak el ele Katar'a gitmek istiyoruz. Biz topların hepsini tırlarla Katar'a taşıyabiliriz. Yeter ki o gün bize nasip olsun ve böyle bir ilke imza atalım” şeklinde konuştu.