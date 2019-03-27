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Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inanıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın yeni bir ruh ve yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın yeni bir ruh ve yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, katıldığı ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlamasını değerlendiren Özdemir, "1 ay evvel Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzaladık. Bu sözleşme ile birlikte Milli Takım'a ruh geldi. Yeni bir sistemle oyuncuları Milli Takımımıza davet etti. 2 maça başarılı bir şekilde, gol yemeden 6 gol atarak 6 puanla başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah da iyi olacak. Önemli olan haziran ayında Konya'da yapacağımız Fransa maçı. Oradan iyi bir netice almamız lazım. Arkasından gideceğimiz İzlanda deplasmanı da tahmin ediyorum gruptaki şansımızın ne kadar olacağını gösterecektir. Yeni bir ruh, yeni bir takımla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca Türk milletinin de bu başarıya ihtiyacı var, özledik. Uzun zamandan beri Milli Takım'ın başarısı yok. En kısa zamanda bu başarıya ulaşacağız. Türk milleti gururla bugünleri bekliyor" diye konuştu.

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