Nihat Özdemir'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Mustafa Hacıkerimoğlu ve Kadir Kardaş'ı Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "TFF, Türkiye'nin en fazla konuşulan ya da en fazla ilgi duyulan kurumlarından bir tanesi. Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir yandan sezona hazırlık yapılıyor. Bir yandan kulüplerin sorunları var, onlara çözüm olacaksınız. Spor yöneticiliğinden gelen bir tarafımız var. Önümüzde de 14 Ağustos'ta, Türkiye'nin ve İstanbul'un ev sahipliği var UEFA Süper Kupa'yla ilgili. Bir gündemimiz de o. Bu sene çok yoğun bir seçim gündemi yaşandı. Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ancak Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi yoğun. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı" dedi.

Özdemir: "Organizasyon komitemiz çalışıyor"

Kendilerinin de bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten Özdemir ise, "1 Haziran'da göreve geldik ama önceki yönetimde de olduğumuz için bu programla devam ettik. Eski İBB Başkanı'yla da valilikle de görüşmeye devam ettik. Asıl organizasyon UEFA'da. Hepimiz, UEFA'nın organizasyonuna yardım etmek için çalışacağız. Organizasyon komitemiz zaten çalışıyor. İnşallah sizle beraber de çalışacağız" diye konuştu.

TFF heyeti, görüşmenin sonunda İmamoğlu'na, arkalarında adının yazılı olduğu biri beyaz 61 numaralı, diğeri kırmızı 34 numaralı 2 farklı Türk Milli Takımı forması hediye etti.